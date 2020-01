Milan, Robinson a breve in città. Saelemaekers atteso oggi 

Milan, confermato il doppio acquisto Alexis Saelemaekers e Antonee Robinson. Quest’ultimo è atteso in città a breve per le visite mediche, mentre servirà ancora un po’ per il talento belga.

Il Milan abbraccia Alexis Saelemaekers e Antonee Robinson in questo rush finale di mercato, arrivano ulteriori conferme. Come infatti ribadisce Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito, è tutto fatto per il doppio acquisto rossonero.

Tuttavia c’è un piccolo intoppo per il belga. Perché mentre l’esterno sinistro è atteso a breve in città, servirà invece ancora un po’ di tempo per il talento dell’Anderlecht. Il volo che lo deve portare a Milano, infatti, è in ritardo, e così il giocatore arriverà soltanto a ora di pranzo.

Milan, confermati gli arrivi di Robinson e Saelemaekers

E’ tuttavia confermato il doppio acquisto del Diavolo. Non ci sono assolutamente dubbi in merito. Robinson, classe 97, arriva dal Wigan in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Prenderà il posto di Ricardo Rodriguez e sarà dunque il vice di Theo Hernandez, con cui condivide la stessa età.

Il 20enne Saelemaekers sarà invece il sostituto di Suso, e pertanto si giocherà il posto con Samuel Castillejo sulla destra. Per il Milan si è trattato di un affare complessivo da 8 milioni di euro, basato sempre sulla formula del prestito con obbligo di riscatto.

Continua dunque la linea verde della società dopo le deroghe riguardanti Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Asmir Begovic. Tranne colpi di scena o grandi occasioni di passaggio, non dovrebbero esserci altri colpi significativi per Elliott Management Corporation. Non dovrebbe arrivare, dunque, un sostituto di Krzysztof Piatek in virtù anche dell’exploit di Ante Rebic. Si dovrebbe andare avanti così fino alla fine, cercando in una rimonta europea che salverebbe in parte la stagione.

