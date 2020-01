Piatek subito in campo: debutto in Hertha Berlino-Schalke

Piatek ha già fatto il suo debutto in Bundesliga e con l’Hertha Berlino dopo un solo giorno

Krzysztof Piatek è diventato un giocatore dell’Hertha Berlino nella serata di ieri, giovedì 30 gennaio. Oggi, venerdì 31 gennaio, ha già fatto il suo debutto in Bundesliga e con la nuova maglia.

Intorno al 63′ di Hertha Berlino-Schalke, mister Jurgen Klinsmann ha deciso di gettarlo subito nella mischia al posto di Wolf. L’ex Milan ha quindi fatto il suo esordio con la squadra della capitale e nel campionato tedesco dopo sole ventiquattro ore. Non ha avuto grosse occasioni e alla fine la partita è terminata con il risultato di 0-0. Non si poteva chiedere di più a Piatek. Che, come detto, è in Germania da solo un giorno.

Ci vorrà un po’ di tempo per ritrovare la forma migliore. Krzysztof però è un grande professionista e lo ha dimostrato anche al Milan. Avrà modo e tempo per mettersi in luce e meritare chance anche da titolare. L’Hertha ha investito molto per acquistarlo (27 milioni subito più bonus) ed è probabile che sarà una pedina fissa dello scacchiere iniziale di Klinsmann. Intanto ha fatto il debutto, senza gol né vittoria.

