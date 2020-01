Verschueren (ds Anderlecht): “Saelemaekers al Milan? Impossibile negargli questo sogno”

Il direttore sportivo dell’Anderlecht parla della trattativa per Saelemaekers al Milan, ufficializzata poco fa.

Il Milan ha chiuso la sessione di calciomercato di gennaio con l’acquisto di Alexis Saelemaekers, esterno belga classe 1999. Sarà lui a prendere il posto di Jesus Suso, che è stato ceduto al Siviglia nei giorni scorsi.

L’ufficialità di questo acquisto è arrivata poco prima della fine del calciomercato. Il contratto è stato depositato in Lega circa all 19:45; successivamente è arrivato il comunicato del Milan. Poco fa invece è stato diffuso anche quello dell’Anderlecht, squadra di provenienza del giocatore. Che, ricordiamo, si è trasferito con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Michael Verschueren, direttore sportivo dei belgi, sul sito ufficiale dell’Anderlecht ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Saelemaekers: “Alexis ha attirato l’attenzione di un grande club in questo mese. È molto bello per lui e anche per noi e per la formazione dei nostri giovani. Alla sua età, era un sogno impossibile da togliergli”.

Ha poi continuato: “I tifosi non volevano che lui partisse, lo capisco. Ma quando grandi club come il Milan bussano alla porta, anche loro hanno ragione. Il Milan è stato molto corretto con l’Anderlecht, quindi penso che ci siano solo vincitori. Ovviamente auguriamo ad Alexis il meglio e siamo orgogliosi di averlo allenato qui a Neerpede”.

