Friedkin, offerta per il Milan? Arriva la smentita: “Solo un sondaggio”

Arriva la smentita sull’offerta di Daniel Friedkin per l’acquisto del Milan. Ecco le parole di un legale dell’imprenditore americano

Questa mattina Milano Finanza ha rivelato di un’offerta di Daniel Friedkin per il Milan. Proposta da un miliardo rifiutata da Elliott Management. In serata, però, tramite Roma Press, un legale dell’imprenditore americano ha negato e smentito.

Ecco le sue dichiarazioni su questa indiscrezioni: “E’ un’esagerazione, fantasia. Dan ha fatto un sondaggio 6-7 mesi fa, ma niente di formale. Era solo un’inchiesta e nessuna offerta formale è stata fatta. Tutto sta andando avanti con la Roma e sarà presto finalizzato“.

C’è stato quindi un sondaggio da parte di Friedkin per il Milan. Evidentemente però Elliott non ha voluto nemmeno trattare. L’americano acquisterà presto la Roma: nei prossimi mesi diventerà proprietario e prenderà il posto di James Pallotta. Il club rossonero resterà sotto la guida di Elliott ma bisogna tenere ancora in considerazione l’opzione Antoine Arnault, nonostante le smentite.

MILAN-VERONA, I CONVOCATI DI PIOLI: FUORI IBRAHIMOVIC!