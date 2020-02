Milan-Verona, i convocati di Pioli: fuori Ibrahimovic, Kjaer e Krunic

I convocati di Pioli per Milan-Verona di domani pomeriggio. Assente Zlatan Ibrahimovic, così come Simon Kjaer e Rade Krunic.

Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per Milan-Hellas Verona, sfida valida per la 22.a giornata del campionato di Serie A. Purtroppo non c’è Zlatan Ibrahimovic, che ha avuto alcuni problemi in settimana.

Prima l’influenza, poi il risentimento al polpaccio. Mister Pioli ha così deciso di non convocarlo per questa partita. Assenti altri due importanti giocatori: Simon Kjaer e Rade Krunic, che avrebbe dovuto sostituire lo squalificato Ismael Bennacer. In difesa, in assenza del danese, torna Mateo Musacchio dal primo minuto.

Tre assenze molto importanti per il Milan in vista di una partita difficile come quella contro il Verona. Da segnalare anche la presenza di Daniel Maldini fra gli attaccanti. C’è il nuovo acquisto Saelemaekers e Diego Laxalt, gli ultimi due acquisti della campagna di gennaio del Milan.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetà, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Leão, Rebić, Maldini.

