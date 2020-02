Sky – Milanello, rifinitura sotto gli occhi dei dirigenti. Kjaer in dubbio

Rifinitura in corso a Milanello in vista del match di domani pomeriggio contro l’Hellas Verona. C’è anche un forte dubbio di formazione.

Giornata di vigilia in casa Milan, in vista della sfida delicata e molto importante contro l’Hellas Verona delle ore 15.

In corso a Milanello c’è la rifinitura, ovvero l’ultimo allenamento prima della gara di domani, nel quale il tecnico Stefano Pioli scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

Presenti, come riferito da Sky Sport, i dirigenti del Milan, che possono finalmente rilassarsi dopo gli ultimi giorni frenetici della sessione di calciomercato.

Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara stanno osservando da vicino il lavoro sul campo del Milan, che sta mostrando a sua volta segnali di miglioramento. Anche grazie agli innesti portati dalla dirigenza a gennaio.

Intanto Pioli deve sciogliere ancora alcuni crucci di formazione: dovrà in primis capire come sostituire Ismael Bennacer, fermato per un turno di squalifica. Inoltre dovrà valutare le condizioni di Simon Kjaer. Il danese non si è allenato ieri per via di un attacco influenzale e potrebbe non essere al meglio per sfidare il Verona.

Prima sessione d’allenamento invece per il neo acquisto Alexis Saelemaekers, giunto ieri ufficialmente dall’Anderlecht.

