Milan-Verona, probabili formazioni: torna il tandem Ibrahimovic-Leão

Milan-Verona, grossa chance per la rincorsa all’Europa domenica a San Siro: tornano Ibrahimovic-Leão, ecco chi prenderà il posto dello squalificato Bennacer.

Chiuso il mercato, ora c’è il rettilineo finale con meta Europa. Nel girone di ritorno che si staglia all’orizzonte, il Milan di Stefano Pioli dovrà avere un unico e solo obiettivo: l’Europa League.

Se poi miracolosamente dovesse uscirci anche qualcosa in più, sarà ancora meglio. Ma avanti passo dopo passo. Nel frattempo c’è il Verona a San Siro, un match point per il 6° posto considerando anche Cagliari-Parma parallelamente.

La formazione del Milan

Sarà ovviamente 4-4-2 per i rossoneri. Con Gianluigi Donnarumma tra i pali, la linea difensiva vedrà ancora Andrea Conti e Simon Kjaer con Alessio Romagnoli e Theo Hernandez sull’altro versante.

In mediana assente lo squalificato Ismael Bennacer: sarà Rude Krunic a prendere il suo posto, con Frank Kessie al centro e Samuel Castillejo e Hakan Calhanoglu sugli esterni. In attacco torna il tandem composto da Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leão, con Ante Rebic che dunque partirà dalla panchina come riferisce il CorSport di oggi.

La possibile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Krunic, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leão

La formazione del Verona

3-4-2-1 per Ivan Juric. Con Marco Silvestri in porta, il terzetto difensivo vedrà Amin Rrahmani, Marash Kumbulla e Pawel Dawidowicz. Saranno invece Davide Faraoni e Darko Lazovic a muoversi sugli esterni, con Sofyan Amrabat e Miguel Veloso al centro. Mattia Zaccagni e Matteo Pessina sosterrano l’unica punta, Samuel Di Carmine.

La possibile formazione del Verona: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Di Carmine

