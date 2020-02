Capello: “Ibrahimovic come Cristiano Ronaldo, Europa possibile per il Milan”

Fabio Capello entusiasta per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic: secondo il mister, l’ambizione europea del Milan ora non è più un miracolo come prima.

Zlatan Ibrahimovic è stato un super colpo per il Milan, non ne ha dubbi Fabio Capello. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico rossonero ha mostrato tutto il suo entusiasmo per l’approdo dello svedese.

Per il 73enne del Friuli, con l’arrivo di Ibrahimovic ora il sogno europeo non è più una chimera rispetto a qualche mese fa: “Ibrahimovic ha già dimostrato di essere decisivo. Con lui il Milan ha cambiato passo. L’obiettivo della qualificazione in Europa League non è più un miraggio. Zlatan ha portato la mentalità vincente, fondamentale per uno dei club più famosi del mondo che sta affrontando un periodo particolare della sua storia”.

Poi scatta un paragone: Ibra come CR7. Non per caratteristiche ovviamente, ma per spessore assoluto e personalità. Ecco il parere di Capello: “Ibrahimovic è come Cristiano Ronaldo: un fuoriclasse che ha sempre voglia di essere protagonista, capace di trascinare con il suo spirito il resto della squadra. La professionalità di Ibra, a 38 anni, è un esempio per tutti. L’altro giocatore che può risultare determinante è Eriksen. Può dare l’ultima spinta all’Inter nella volata finale”.

