Daniel Maldini, debutto in Milan-Verona: “Un sogno, peccato il risultato”

Daniel Maldini felice del debutto ufficiale in maglia rossonera nel finale di Milan-Verona di campionato. Purtroppo è arrivato solo un pareggio a San Siro.

Oggi nel recupero di Milan-Verona 1-1 c’è stato l’ingresso in campo di Daniel Maldini. Un esordio assoluto in partita ufficiale per il figlio di Maldini, attuale direttore tecnico del club.

Il giovane talento rossonero ha parlato ai microfoni del canale tematico Milan TV al termine del match. Queste le sue considerazioni sul debutto: «È stato un sogno, peccato per il risultato finale. Nella prossima partita speriamo di conquistare i 3 punti. L’esordio in prima squadra era un obiettivo che mi ero prefissato, ora speriamo di andare avanti così».

A proposito della gara di San Siro, Daniel Maldini ha aggiunto quanto segue: «Si poteva fare di più, ma c’è stata comunque emozione. Il Verona è una squadra tosta e complicata da affrontare. Magari meritavamo i 3 punti, ma abbiamo pareggiato».

Papà Paolo lo tranquillizza? Il ragazzo replica: «Sì, mi tranquillizza».

Gli viene domandato se adesso ci sarà la promozione dalla Primavera alla Prima Squadra e replica così: «Speriamo».

