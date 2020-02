Inter, si ferma Handanovic: a rischio per il derby

Problema per il portiere interista Samir Handanovic. Il numero uno nerazzurro potrebbe saltare anche Inter-Milan di domenica prossima.

Brutta notizia in casa Inter. Il portiere e capitano Samir Handanovic si è fermato per un problema alla mano e salterà sicuramente la gara odierna a Udine.

Il numero uno sloveno, considerato tra i portieri più forti e affidabili del campionato, è partito con la squadra per la trasferta friulana. Ma non sarà in campo, causa un infortunio al dito che sembra essere non di poco conto.

Secondo le ultime indicazioni del Corriere dello Sport, Handanovic rischia ora uno stop prolungato. L’estremo difensore dell’Inter dovrà ancora valutare l’entità del problema, ma sembra a rischio anche per il derby contro il Milan, del 9 febbraio prossimo.

Affrontare la stracittadina senza Handanovic sarebbe davvero un bel problema per l’Inter di Antonio Conte, che finora ha sempre disposto del suo portiere titolare.

In attesa di notizie più certe, oggi l’Inter contro l’Udinese giocherà con il secondo Daniele Padelli tra i pali. Inoltre non sarà a disposizione neanche il terzo portiere Berni, attualmente squalificato. In panchina andrà dunque il giovanissimo Filip Stankovic, numero uno della Primavera nerazzurra.

