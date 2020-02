Milan, Musacchio: “Voglio sempre giocare. Daremo il 100% per il derby”

Milan, il commento di Mateo Musacchio dopo il match col Verona. “Daremo il 100% per il derby”, ha assicurato il difensore argentino rientrato dai recenti acciacchi fisici. Le gerarchie, intanto, confermano il suo vantaggio su Simon Kjaer.

Milan-Verona 1-1, brutto passo falso quest’oggi per il Diavolo allo stadio San Siro. Tra i protagonisti in campo c’era anche un ritrovato Mateo Musacchio, tornato in campo dopo i recenti acciacchi fisici al lato di Alessio Romagnoli.

Il difensore argentino, nel post partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv: “Sono felice di essere tornato in campo. Voglio giocare, anche se sono stato infortunato”. Sia lui che il capitano, però, hanno corso un grosso rischio quest’oggi, essendo entrambi diffidati in vista del derby.

Ma fortunatamente è andato tutto per il verso giugno. L’attenzione è stata più alta del previsto, come ammette il sudamericano: “Ci abbiamo pensato, sì. Sapevamo che con un giallo avrei saltato il derby”.

Quando poi gli viene chiesto dell’obiettivo stagionale, Musacchio predica calma e prudenza: “Dobbiamo pensare partita dopo partita. La prossima, adesso, è quella più importante. Vogliamo vincere domenica, anche se sappiamo che non sarà semplice. Daremo il 100%”.

