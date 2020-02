Milan-Verona 1-1, grossa chance sprecata: la classifica – FOTO

Milan-Verona, finisce soltanto 1-1 allo stadio San Siro. A Davide Faraoni risponde Hakan Calhanoglu ma il Diavolo non va oltre. Ecco la classifica aggiornata.

Milan, match point sprecato. Dopo cinque vittorie consecutive, il Diavolo si ferma e lo fa proprio sul più bello. Ovvero quando era a un passo dal 6° posto valevole l’Europa League. Quando ormai mancava solo un successo per completare la prima parte di rimonta.

Il pareggio di ieri in Cagliari-Parma era infatti diventato indirettamente un assist vincente alla squadra di Stefano Pioli. Ma il Milan, quest’oggi, non ha saputo approfittarne. Così dopo l’entusiasmante successo in Coppa Italia, i rossoneri non vanno oltre l’1-1 a San Siro.

C’è appena un passettino avanti salendo a quota 32 punti, ma si resta all’8° posto e proprio dietro a Parma e Cagliari avanti per la differenza reti. In caso di successo non solo le avrebbe scavalcate entrambe salendo a 34 punti, ma il Milan si sarebbe anche portando a -5 dalla zona Champions considerando i passi falsi di Roma e Atalanta.

Nel giorno in cui manca Zlatan Ibrahimovic, la lampadina non si accende e Ante Rebic e Rafael Leão da soli non bastano. La battuta d’arresto arriva nel peggior momento possibile, considerando anche il derby all’orizzonte. La stracittadina di domenica doveva essere l’esame di maturità, ma forse qualcosa in più si è già capito quest’oggi.

Ibrahimovic, nessun allarme: al derby ci sarà