Ibrahimovic, nessun allarme: al derby ci sarà 

Piccolo intoppo per Zlatan Ibrahimovic quest’oggi. Ma per il derby della prossima settimana ci sarà. La sua presenza, assicura il Corriere dello Sport oggi in edicola, non è assolutamente in dubbio per la stracittadina.

Anzi: è più che altro per questa che lo svedese ha dato forfait quest’oggi contro il Verona. La sua assenza infatti, al di là della febbre, è stata più scopo più precauzionale che altro per quanto riguarda il problema al polpaccio.

Nessun allarme dunque. Solo influenza e qualche dolorino, ma nulla da mettere in dubbio la sua presenza per il big match di domenica sera. Quello di quest’oggi, senza Ibra, sarà dunque anche un esame di maturità per l’intera squadra.

Da quando è approdato a inizio anno, la squadra non solo non ha mai perso ma ha anche collezionato 13 goal incassandone appena 4. Numeri impensabili fino a poco fa. L’effetto Ibra ha invece stravolto rovesciato tutto. Ha dato la giusta spinta emotiva e ha trasformato il Milan e gran parte dei suoi giocatori. Poi Stefano Pioli ha fatto il resto optando per un più saggio e opportuno 4-4-2. Toccherà ad Ante Rebic e Rafael Leão quest’oggi.

