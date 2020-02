Milan-Verona, Juric: “Dominio fino all’espulsione, punto guadagnato”

Sicuramente ottima prestazione oggi del Verona a San Siro. La squadra di Ivan Juric ha pareggiato 1-1 contro il Milan, riuscendo a resistere dopo essere rimasta in dieci per l’espulsione di Sofyan Amrabat.

Il tecnico croato al termine del match ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: «Abbiamo fatto bene sia a inizio primo tempo che all’inizio della seconda fino all’espulsione. Avevamo dominato, abbiamo preso due pali e avuto un’altra palla gol. L’espulsione ha cambiato la partita. Comunque complimenti ai ragazzi, tenere così a San Siro senza prendere gol… Hanno lottato col cuore ed è un punto guadagnato secondo me».

A Juric viene domandato se, vista la classifica del Verona, adesso non si debba più parlare di obiettivo salvezza. Lui replica così: «Noi ci dobbiamo salvare. Siamo concentrati e consapevoli che le cose possano cambiare. In questo caso non devono cambiare, bisogna affrontare ogni partita con umiltà giusta cercando di fare più punti possibile. Poi vedremo. Ora siamo lontani dall’obiettivo».

La formazione veneta ha giocato molto bene oggi a San Siro, prima del cartellino rosso ad Amrabat c’erano stati due pali colpiti da Pessina e Zaccagli. Ovviamente l’espulsione ha cambiato l’indirizzo della gara, ma l’Hellas è riuscito a difendere l’1-1.

