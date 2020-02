Suso e Rodriguez, esordi senza vittorie con Siviglia e PSV

Jesus Suso e Ricardo Rodriguez nell’ultima finestra invernale del calciomercato hanno lasciato il Milan, senza essere rimpianti dai tifosi. Sono approdati, rispettivamente, nel Siviglia e nel PSV Eindhoven.

Per entrambi oggi è arrivato l’esordio con la loro nuova squadra. Nel pomeriggio il terzino svizzero è entrato al 70′ al posto di Olivier Boscagli nella partita persa dal PSV Eindhoven per 1-0 ad Amsterdam contro l’Ajax. Decisivo il gol realizzato da Quincy Promes al 35′ del primo tempo. Rodriguez spera di prendersi la maglia da titolare nella prossima partita della formazione di mister Ernest Faber contro il Willem II sabato prossimo in casa.

Anche Suso è partito dalla panchina nella partita Siviglia-Alaves. È subentrato al 51′ al posto di Nolito sul risultato di 0-0. Julen Lopetegui lo ha schierato nel suo ruolo preferito di esterno destro. Al 70′ gli ospiti sono passati in vantaggio con Joselu, ma sette minuti dopo Lucas Ocampos (passato anche al Milan qualche anno fa) ha realizzato il rigore dell’1-1 definitivo. Prestazione da 5,5-6, non di più, per l’ex numero 8 rossonero. Si è vista la sua voglia di incidere, anche se non ha avuto guizzi particolarmente efficaci.

