Handanovic, ufficiale: infrazione al mignolo sinistro. Salta Inter-Milan?

Samir Handanovic a rischio per il derby Inter-Milan di domenica sera a San Siro. Il portiere sloveno accusa un infortunio al mignolo sinistro, come comunicato dal club nerazzurro oggi.

Samir Handanovic in forte dubbio per il derby Inter-Milan di domenica. Il portiere nerazzurro ha già saltato la trasferta contro l’Udinese e potrebbe essere out anche nella prossima partita.

Il club ha emesso il seguente comunicato ufficiale sulle sue condizioni fisiche: «Samir Handanovic si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno».

L’Inter non ha dato per certa l’assenza del proprio estremo difensore per il derby contro il Milan. Si è limitata a comunicare che tutto verrà valutato quotidianamente, senza indicare tempi di recupero dall’infortunio.

Lo stesso Antonio Conte ieri sera non si era sbilanciato dopo la vittoria di Udine: «Penso che per Handanovic sia meglio parlare con i dottori, è più specifica la risposta da parte loro. Vediamo. Ci sono sette giorni per recuperarlo in vista del derby. Complimenti a Padelli, si è fatto trovare pronto. Ha dato sicurezza alla squadra. Non avevo dubbi».

Se il portiere sloveno non dovesse recuperare, anche domenica toccherà a Daniele Padelli difendere la porta nerazzurra. Si attendono notizie nei prossimi giorni per capire meglio la situazione.

Maldini: “Milan in ripresa, ma i problemi restano. Daniel, che emozione”