Maldini: “Milan in ripresa, ma i problemi restano. Daniel, che emozione” 

Il commento di Paolo Maldini dopo Milan-Verona 1-1. Il direttore tecnico rossonero commenta il passo falso e non nasconde l’emozione per il debutto del figlio Daniel.

Milan-Verona 1-1, cuore diviso a metà per Paolo Maldini. Da una parte l’amarezza per la grande occasione sprecata dal suo Diavolo, ma dall’altra anche la gioia dell’esordio del figlio Daniel e la leggenda della sua famiglia che dura da più di sei decenni.

L’edizione odierna del Corriere della Sera riporta alcune dichiarazioni del dirigente rossonero, sia sul match che sull’esordio di Maldini junior. “Abbiamo perso un’occasione – dice il Dt a proposito del pareggio amaro – ma ce ne saranno altre. La squadra è in ripresa, ma sappiamo di non aver risolto ogni problema”.

Mentre per quanto riguarda l’esordio di Daniel, il direttore tecnico rossonero non nasconde la propria emozione: “Il debutto non era preventivato. Non avrebbe dovuto essere convocato, non si era allenato per due giorni, non stava benissimo. Solo all’ultimo è stato aggiunto alla prima squadra. Non ho avuto modo di commuovermi troppo, ero preso dalla gara. Ora a mente fredda, riconosco che è una grande emozione per me, la mia famiglia e i tifosi che hanno accolto con affetto il suo ingresso”.

E’ un Milan Ibrahimovic-dipendente: altro che operazione marketing