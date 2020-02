Kobe Bryant, esposta la sua maglia a Casa Milan – FOTO

Recentemente Kobe Bryant è scomparso in un brutto incidente in elicottero e con lui sono morte altre otto persone, tra le quali la figlia 13enne Gianna. La tragedia ha scosso il mondo intero.

La leggenda NBA era un esempio per tutti gli sportivi e aveva un legame forte con l’Italia, avendo vissuto nel nostro Paese dai 6 ai 13 anni dato che suo padre giocava da noi a basket. Era un grande tifoso del Milan e aveva anche fatto visita al centro sportivo Milanello nell’estate 2013. Il club rossonero nella partita di Coppa Italia contro il Torino lo ha omaggiato a dovere e in sede ha esposto una sua maglia con il celebre numero 24. Di seguito la foto pubblicata oggi sui canali social della società di via Aldo Rossi.

Leggi anche: Chi è Ralf Rangnick, dirigente allenatore che Elliott vuole al Milan