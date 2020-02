Milan-Verona, la moviola: rosso corretto, ok il gol di Faraoni 

Milan-Verona 1-1, ecco la moviola del Corriere dello Sport oggi in edicola. Prestazione positiva per l’arbitro Daniele Chiffi ma stava commettendo un grosso errore. Regolare il gol di Davide Faraoni.

Milan-Verona 1-1, voto 6 all’arbitro Daniele Chiffi. Come evidenzia il Corriere dello Sport oggi in edicola, buona prestazione da parte del fischietto di Padova in una partita non difficilissima da leggere. Ma nonostante ciò, il 35enne si perde qualcosa.

Tipo il durissimo fallo di Sofyan Amabrat ai danni di Samuel Castillejo, il quale vale il cartellino rosso al centrocampista olandese. Un’entrata assolutamente scomposta, con il piede a martello appena sotto il ginocchio dell’esterno spagnolo. Il direttore di gara è vicino, il quarto uomo Davide Ghersini è addirittura di fronte, ma nonostante ciò nessuno nota in diretta.

E’ servito il Var e l’ausilio di Paolo Valeri dalla postazione tecnologica per individuare l’intervento irregolare. L’espulsione, altrimenti, non ci sarebbe stata. Giusto invece convalidare la rete di Davide Faraoni per il momentaneo 0-1: sul cross di Mattia Zaccagni, l’esterno gialloblu è tenuto perfettamente in gioco da Mateo Musacchio e Theo Hernandez. Con quest’ultimo in particolare che poi si macchia anche della mancata diagonale.

