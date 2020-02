Ibrahimovic si allena ancora a parte ma c’è ottimismo

Zlatan Ibrahimovic e il derby: lo svedese farà di tutto per esserci contro l’Inter domenica sera.

Zlatan Ibrahimovic punta seriamente il derby. Oggi nell’allenamento quotidiano a Milanello sono arrivate notizie piuttosto confortanti.

Si era parlato di un rientro in gruppo per il centravanti svedese classe ’81, che aveva saltato Milan-Verona per problemi sia influenzali, sia per un dolore al polpaccio.

Invece Ibra oggi, come si legge su Gianlucadimarzio.com, si è allenato a parte. Un lavoro personalizzato in accordo con lo staff medico, quindi tutto come da programma per lo svedese.

Su Ibrahimovic però arrivano solo notizie confortanti e positive. C’è forte ottimismo per la sua presenza in campo contro l’Inter, nella partita più attesa e sentita dell’anno. Lo svedese farà di tutto e stringerà i denti, fondamentale per la squadra di Pioli.

Verso il derby: Ibrahimovic, buone notizie da Milanello