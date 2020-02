Giudice Sportivo: difensore dell’Inter squalificato, salterà il derby

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di ritorno di Serie A. Un calciatore interista non ci sarà per il derby di domenica.

Oggi sono state rese pubbliche dalla Lega Serie A le disposizioni del Giudice Sportivo in merito alle squalifiche dopo la terza giornata di campionato.

Il giudice Mastrandrea ha fermato per un turno ben dieci calciatori di Serie A. Tra questi anche un elemento della difesa dell’Inter, che dunque salterà il derby di domenica prossima contro il Milan.

Si tratta di Alessandro Bastoni, giovane centrale nerazzurro che, da diffidato, ha ricevuto un cartellino giallo contro l’Udinese che gli costerà la presenza nella stracittadina.

Un’assenza importante ma non così esageratamente deleteria per l’Inter. Infatti Bastoni è la prima alternativa ai tre centrali titolari di Antonio Conte, che per il derby recupera anche il rientrante D’Ambrosio.

Settima sanzione invece per Theo Hernandez, ammonito nel match tra Milan e Verona. Nessuna squalifica comunque per i calciatori della squadra rossonera.

