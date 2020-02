Milan, Leroy Abanda in prestito al Neuchatel Xamax

Altra operazione di calciomercato in uscita per il Milan, che ha ceduto in prestito Leroy Abanda in Svizzera. Giocherà nel Neuchatel Xamax per i prossimi mesi.

Leroy Abanda non è più un giocatore della Primavera del Milan. Infatti, in queste ore si è concretizzato il suo trasferimento in Svizzera. Il club rossonero lo ha ceduto in prestito al Neuchatel Xamax.

A dare la notizia è France Football, spiegando che si tratta di un’operazione a titolo temporaneo fino alla fine della stagione e non specificando l’esistenza di un diritto di riscatto sul cartellino. Un prestito secco, dunque.

Il terzino sinistro classe 2000 ha messo insieme solamente 3 presenze in questa annata 2019/2020, caratterizzata anche da un infortunio a una caviglia che lo ha in parte condizionato. Abanda era arrivato al Milan nel gennaio 2019 proveniente dal Monaco e aveva collezionato 14 presenze dopo il suo arrivo in rossonero.

In questa stagione le cose sono andate diversamente e adesso per il terzino francese c’è l’opportunità di giocare in Svizzera. Il 19enne spera di avere dello spazio nel Neuchatel Xamax, in modo da fare esperienza e crescere. Il suo contratto con il Milan scade a giugno 2023.

