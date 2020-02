Classifica Serie A 2019-2020 dopo il recupero Lazio-Verona – FOTO

La classifica di Serie A 2019-2020 dopo Lazio-Hellas Verona di questa sera. Ecco la posizione del Milan che lotta per andare in Europa.

Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo il recupero Lazio–Hellas Verona, concluso con il risultato di 0-0. I biancocelesti conquistano soltanto un punto su Inter e Juventus e restano al terzo posto in classifica. Occasione sprecata per Simone Inzaghi che poteva avvicinarsi concretamente ai bianconeri.

Il Milan in zona Europa League

La posizione del Milan resta invariata. I rossoneri sono al sesto posto insieme a Parma e Cagliari, due belle sorprese di questa stagione. Le tre sono appollaiate a 32 punti. Il Diavolo avrebbero potuto avere due punti in più con una vittoria contro il Verona domenica scorsa; invece è arrivato soltanto un pareggio, agguantato grazie al gol fortunoso di Hakan Calhanoglu.

Ma l’Hellas questa sera ha dimostrato di essere una squadra molto difficile da affrontare. La Lazio, che è la squadra più in forma del momento, non è riuscita a segnare. Un motivo ci sarà. E infatti, i ragazzi di Juric sono solo ad un punto dai rossoneri. In ogni caso il Milan finora ha perso tantissimi punti e non può sbagliare. Domenica però c’è il derby contro l’Inter ed è una sfida molto difficile. Eppure gli uomini di Pioli hanno bisogno estremo di far punti. Vedremo se ci riusciranno o meno.

