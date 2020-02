Derby Inter-Milan: restano pochi biglietti, San Siro verso il sold out

San Siro sarà praticamente tutto esaurito domenica sera per il derby Inter-Milan di campionato. Rimangono pochi biglietti da comprare per i tifosi delle due squadre.

Domenica sera a San Siro si gioca il derby Inter-Milan e lo stadio sarà gremito di tifosi. Si tratta di un appuntamento sempre molto sentito e richiama un grande interesse.

Stando alle ultime notizie date dall’agenzia Ansa, rimangono ormai pochi biglietti a disposizione delle tifoserie. Il Giuseppe Meazza va verso il sold out per la stracittadina milanese. Interisti e milanisti sono pronti a riempire la Scala del Calcio per sostenere i propri giocatori.

A settembre nel derby Milan-Inter dell’andata ci furono 70.440 spettatori a San Siro per quasi 5 milioni di euro di incasso. Il record di incasso è dell’ottobre 2019 con Inter-Juventus, che ha permesso al club nerazzurro di avere ricavi per 6.620.976 euro.

La squadra di Antonio Conte è sicuramente favorita su quella di Stefano Pioli. Ci sono 19 punti di differenza in classifica e l’organico interista è superiore. Tuttavia, in questo tipo di partite può succedere di tutto e non bisogna mai dare niente per scontato. Il Milan proverà a sorprendere i cugini domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza. Servirà una prestazione di altissimo livello per conquistare un risultato positivo. Tra l’altro, il Diavolo non vince la stracittadina dal gennaio 2016.

