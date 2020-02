Inter-Milan: Biglia ritrova la panchina. Recuperati anche Conti e Krunic

Stefano Pioli potrà disporre di Andrea Conti, Rade Krunic e Lucas Biglia nel derby Inter-Milan di domenica a San Siro. Ci sarà anche Simon Kjaer, out pure lui contro l’Hellas Verona.

Domenica a San Siro big match di campionato Inter-Milan. Un derby importante per entrambe le squadre. Quella nerazzurra vuole rimanere vicina alla Juventus per giocarsi lo Scudetto; invece quella rossonera vuole restare vicina alla zona Europa.

Stefano Pioli recupererà un po’ di giocatori per la stracittadina milanese. Zlatan Ibrahimovic anche oggi ha svolto un allenamento personalizzato, però sembra esserci ottimismo sul suo rientro. Il 38enne svedese ha avuto problemi muscolari e un’influenza, ma per Inter-Milan dovrebbe essere convocato.

Ci saranno sicuramente Simon Kjaer, Rade Krunic e Lucas Biglia. Quest’ultimo è out da inizio gennaio 2020 per una lesione al bicipite femorale sinistro. In settimana è tornato ad allenarsi in gruppo e potrà essere convocato da Pioli per il derby. Anche i due compagni si sono allenati con il resto della squadra, dopo aver superato i rispettivi problemi.

Da Milanello oggi buona notizia pure su Andrea Conti, che ha lavorato in gruppo e di conseguenza non dovrebbero esserci dubbi sulla sua presenza in Inter-Milan. Ieri c’erano ancora delle perplessità, invece sembra che siano scomparse.

