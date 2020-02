Coppa Italia, Milan-Juventus | Ultimi biglietti disponibili

Biglietti per Milan-Juventus di Coppa Italia, ultimi disponibili. Finora sono stati venduti 60mila tagliandi. Si va verso il tutto esaurito per l’andata della semifinale del torneo. Ecco dove acquistare gli ultimi biglietti rimasti.

La prossima settimana a San Siro si giocherà Milan–Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia. I rossoneri sognano una vittoria per poi giocarsi il tutto per tutto al ritorno a Torino all’Allianz Stadium. Il Giuseppe Meazza, nonostante sia un giorno di metà settimana, risponderà ancora presente.

Lo stadio sarà praticamente sold-out. Come fa sapere il Milan sui propri profili social, finora sono già stati venduti 60mila biglietti. E non è ancora finita. C’è ancora una speranza per chi non rientra fra questi fortunati. Infatti ci sono ancora dei tagliandi a disposizione così da fare il tutto esaurito. Altri numeri incredibili in questa stagione di uno stadio che non ha mai fatto sentire affetto e sostegno.

Dove acquistare i biglietti per Milan-Juventus

Il Milan, nel post su Twitter, ha pubblicato anche il link per acquistare gli ultimi tagliandi a disposizione. C’è ancora una grossa parte della tifoseria rossonera che spera di essere allo stadio per assistere a questo match fondamentale per la stagione del Diavolo. Tra l’altro si giocherà a soli pochi giorni da derby Inter–Milan di domenica 9 febbraio. Insomma, una settimana di fuoco per la squadra di Stefano Pioli che punta molto sulla Coppa Italia, un’ancora per salvare l’intera annata dei rossoneri.

Infatti la vittoria della Coppa garantisce l’accesso all’Europa League. Il Milan sta risalendo la classifica in campionato ma non ha continuità, ecco perché anche la seconda competizione europea è a rischio. Arrivato fino in fondo a questo torneo potrebbe dare una mano al club e alla squadra. Tra l’altro fare risultato contro la Juventus significa dare una bella iniezione di fiducia a tutto l’ambiente. Non sarà facile e ci vorrà un’impresa. Dovrebbe esserci Zlatan Ibrahimovic che sta recuperando dall’infortunio.