Ibrahimovic oggi in gruppo: ci sarà nel derby Inter-Milan

Zlatan Ibrahimovic nella giornata odierna si allenerà con il resto della squadra per preparare il derby Inter-Milan. Sono ormai alle spalle i problemi fisici.

Salvo sorprese clamorose, Zlatan Ibrahimovic sarà regolarmente in campo domenica sera nel derby Inter-Milan. Il 38enne attaccante svedese ha svolto due allenamenti personalizzati ad inizio settimana, ma oggi tornerà in gruppo.

Martedì aveva lavorato in palestra, mentre ieri ha corso sul campo di Milanello. Nella giornata odierna lavorerà assieme al resto della squadra. L’affaticamento muscolare a un polpaccio e l’influenza, che gli avevano fatto saltare Milan-Verona, sono ormai alle spalle. Le condizioni fisiche del numero 21 rossonero sono in miglioramento costante. Lo staff ha preferito non forzare il suo rientro in gruppo.

Ibrahimovic è fondamentale per la squadra di Stefano Pioli e la sua assenza nel match di domenica si è fatta sentire. Non avendo sostituito Krzysztof Piatek con un altro centravanti, al Milan manca un punto di riferimento in attacco se Zlatan è assente. La coppia Rebic-Leao non ha svolto un buon lavoro contro l’Hellas Verona. Adesso serve anche capire chi dei due affiancherà lo svedese nel derby Inter-Milan.

Intanto Ibrahimovic sui social network ha già fatto vedere la propria carica. Ha pubblicato un post con la frase “Lions don’t sound like humans” (“I leoni non emettono gli stessi suoni degli umani”) e un video che raffigura la sua grinta. L’ex capitano dei Los Angeles Galaxy ha grande voglia di giocare la stracittadina milanese e di vincerla. Ci tiene a caricare l’ambiente per trascinarlo verso la vittoria.

