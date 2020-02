Verso Inter-Milan: per Pioli tre dubbi nella formazione titolare

Stefano Pioli deve sciogliere alcuni nodi riguardanti la formazione da schierare nel derby Inter-Milan di campionato. In difesa e in attacco ci sono dei ballottaggi.

Domenica sera la 23ª del campionato Serie A 2019/2020 regalerà una sfida affascinante come il derby Inter-Milan. La squadra nerazzurra parte come favorita, la classifica parla in modo chiaro. Ci sono 19 punti di distacco, tanti.

Stefano Pioli per questa partita recupera diversi giocatori e questo è molto importante. A inizio settimana hanno lavorato in gruppo prima Lucas Biglia e Rade Krunic, poi anche Simon Kjaer e Andrea Conti. Oggi dovrebbe essere il turno di Zlatan Ibrahimovic, altro assente nella sfida contro l’Hellas Verona domenica a San Siro.

Leggi anche -> Spalletti-Milan, la versione dell’Inter: “Ecco come è andata davvero”

Serie A, Inter-Milan: probabile formazione rossonera

Il mister rossonero confermerà il modulo 4-4-2. In porta sempre Gianluigi Donnarumma, mentre in difesa gli unici certi del posto sono capitan Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. Per le altre due maglie ci sono i ballottaggi Conti-Calabria e Musacchio-Kjaer.

Per quanto riguarda il centrocampo, non sembrano esserci dubbi sui giocatori che Pioli schiererà. Samuel Castillejo e Hakan Calhanoglu saranno gli esterni, mentre al centro giocheranno Franck Kessie e il rientrante Ismael Bennacer. L’algerino era squalificato contro l’Hellas Verona e la sua assenza è pesata.

Nell’attacco del Milan ci sarà Ibrahimovic, ma il dubbio è su chi lo affiancherà. Rafael Leao sfida Ante Rebic. Il portoghese parte in leggero vantaggio, avendo finora sempre fatto coppia con Zlatan. Tra i due c’è un feeling maggiore rispetto a quello esistente tra l’ex Los Angeles Galaxy e il croato. Comunque nei prossimi allenamenti si capiranno meglio le scelte di Pioli e avremo maggiori certezze sullo schieramento.

SERIE A, DERBY INTER-MILAN: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-4-2): G. Donnarumma; Conti (Calabria), Musacchio (Kjaer), Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rafael Leao (Rebic).

Leggi anche -> Ibrahimovic e Ronaldo nella stessa squadra | L’iniziativa dalla Spagna