Ibrahimovic e Ronaldo nella stessa squadra | L’iniziativa dalla Spagna

Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo insieme nella miglior formazione over 35 del momento. Ecco l’iniziativa del Mundo Deportivo che schiera così i giocatori più forti in attivo dai 35 anni in su. C’è Ibra in attacco col portoghese.

Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo giocano di nuovo nello stesso campionato. Il Milan ha riportato lo svedese in Italia dopo gli anni al Paris Saint-Germain, al Manchester United (altro punto in comune con lo juventino) e ai Los Angeles Galaxy.

L’affare, come tutti sanno, si è concretizzato in questo mercato di gennaio. L’attaccante è arrivato a parametro zero e nella conferenza stampa di presentazione ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. C’è grande stima fra i due e giovedì 13 si affronteranno per la prima volta in Serie A in Milan–Juventus di Coppa Italia (semifinale di andata). Intanto il Mundo Deportivo ha lanciato sui propri social la miglior formazione dei giocatori attualmente in attivo dai 35 anni in più in occasione del compleanno di Cristiano Ronaldo (che oggi compie proprio 35 anni).

La miglior formazione over 35

Ci sono altri giocatori della Serie A in questa formazione, a partire dal portiere. Gianluigi Buffon, inevitabilmente. In difesa Giorgio Chiellini insieme ad un ex compagno di squadra di Ibra, al Milan e al PSG: si tratta di Thiago Silva, ancora oggi a Parigi (ma non ha rinnovato il contratto). Per i terzini due giocatori del San Paolo: Dani Alves e Juanfran. Linea a quattro a centrocampo con Franck Ribery, esterno della Fiorentina attualmente infortunato; dall’altra parte Joaquin, proprio un ex viola.

In mezzo al campo due spagnoli: Santi Cazorla, oggi al Villarreal dopo una marea di infortuni alla caviglia, e Andres Iniesta, che gioca in Giappone. In attacco, eccoli: Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, due top player della Sere A: uno 35 anni oggi, l’altro 38. Una squadra fortissima con un attacco da urlo. I due non hanno mai giocato insieme; nello stesso campionato è accaduto soltanto nella stagione 2009-2010, quando Ibra vestiva la maglia del Barcellona e Ronaldo quella del Real Madrid.