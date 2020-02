Emirates-Lione, accordo record. Col Milan tratta a ribasso

Fly Emirates deve ancora discutere il rinnovo di sponsorizzazione con i rossoneri. Ma intanto firma a cifre altissime con il Lione.

Brutte notizie per il Milan per quanto riguarda il proprio main sponsor. Ancora è lontano l’accordo con Fly Emirates per il rinnovo della partnership.

I rossoneri vedranno scadere a giugno prossimo il contratto di sponsorizzazione con la compagnia aerea degli Emirati Arabi. Il legame tra le due aziende vive dalla stagione 2010-2011, ma sembrano esservi ostacoli non di poco conto attorno alle firme per il nuovo contratto.

Come riportato da Calciomercato.com, si parla di un possibile accordo a ribasso. Pare che gli uomini di Elliott e la dirigenza Milan abbiano un principio di accordo con Emirates fissato a 14 milioni di euro a stagione come ricavo fisso. Un calo in pratica del 15-20% rispetto ai guadagni da sponsor dell’ultimo contratto.

Notizia che diventa ancor più negativa se si pensa che Emirates ha appena trovato un accordo quasi ‘record’ con un altro club europeo. L’Olympique Lione sta per siglare una partnership da più di 20 milioni di euro a stagione con la compagnia araba.

Milan perplesso: il Lione, ottima squadra della Ligue 1 francese, resta una società con meno prestigio e storia di quella rossonera. Eppure Emirates ha scommesso a pieno sui francesi. Un segnale beffardo che deve far riflettere: urge una rivoluzione economica, progettuale e forse anche culturale per rendere il Milan nuovamente una potenza del calcio mondiale.

