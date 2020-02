Ibrahimovic uomo derby e sprint per il Milan: i numeri 

Milan, Zlatan Ibrahimovic fa la differenza e lo confermano soprattutto i numeri. Lo svedese, inoltre, si rivela anche uomo derby da una parte e dall’altra. Tutti i dati.

Anche il CorSport ne è assolutamente sicuro: Zlatan Ibrahimovic ci sarà per Inter-Milan di domenica sera. E il Diavolo ha un doppio motivo per sorridere: per la sua importanza in generale, ma anche per i precedenti del campione scandinavo spesso uomo derby sia da una parte che dall’altra.

Come infatti evidenzia il quotidiano, questa sarà la sua decima stracittadina. Ne ha disputate 5 in nerazzurro e 4 in rossonero finora. Farà dunque cifra tonda nel prossimo weekend e potrà accorciare le distante milaniste in termini di vittorie.

Ne ha vinto infatti 4 su 5 con la maglia dell’Inter, appena il 50% con quella del Milan per le sole due vittorie su quattro. In ogni caso è sempre andato a segno gonfiando la rete ben 6 volte in totale. La curiosità è che non ha mai pareggiato un classico: o dentro o fuori.

Esulta quindi Stefano Pioli che ha dovuto rinunciarci contro il Verona con osservabili conseguenze. Con Ibrahimovic cambia tutto e si alzano le probabilità di vittoria: dal 33% – evidenzia il CdS – si passa addirittura al 75.

La media punti raddoppia e anche di più: da 1.2 va a 2.5. Così come cresce il volume di fuoco: da 0.9 gol a partita si passa a 1.5. Ne beneficia dunque l’intero gruppo, tra cui anche la difesa che subisce meno considerando le 1.4 reti incassate rispetto alle 0.5 con lo svedese in campo.

