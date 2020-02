Inter-Milan, probabili formazioni: Padelli torna in pole, c’è Ibrahimovic 

Probabili formazioni Inter-Milan: ecco le possibili scelte di Antonio Conte e Stefano Pioli a pochi giorni dalla stracittadina. CorSport sicuro: Zlatan Ibrahimovic ci sarà al 100%.

Inter-Milan: cattive notizie per i nerazzurri, buone per i rossoneri. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, per la porta risalgono le quotazioni di Daniele Padelli a discapito di Samir Handanovic ancora non al top per l’infortunio alla mano.

Dall’altra parte, invece, Zlatan Ibrahimovic oggi tornerà in gruppo e sarà sicuramente a disposizione per la stracittadina di domenica sera. Sarà il suo decimo derby: 5 da una parte, 5 dall’altra.

La formazione dell’Inter

Con Padelli dunque in vantaggio tra i pali, il terzetto difensivo del 3-5-2 di Antonio Conte vedrà Diego Godín, Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Ci sarà Marcelo Brozovic in cabina di regia, con Niccolò Barella e Matias Vecino ai suoi lati e con Antonio Candreva e Ashley Cole sulle fasce. In attacco, data la squalifica di Lautaro Martinez, è confermato il tandem composto da Romelu Lukaku e Alexis Sanchez.

La probabile formazione dell’Inter: Handanovic; Godín, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Sanchez

La formazione del Milan

4-4-2 con un solo potenziale dubbio per Stefano Pioli: Mateo Musacchio o Simon Kjaer davanti a Gianluigi Donnarumma e accanto all’inamovibile Alessio Romagnoli. Come riporta il CorSport, al momento sembrerebbe esserci in vantaggio l’argentino mentre sulle fasce si muoveranno Andrea Conti e Theo Hernandez.

In mediana ritorna invece Ismael Bennacer: al suo fianco ci sarà il roccioso Frank Kessie, mentre sugli esterni di centrocampo agiranno Samuel Castillejo e Hakan Calhanoglu. In attacco è confermato il tandem composto da Ibrahimovic e Rafael Leão.

La probabile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leão

Inter-Milan, si va verso il tutto esaurito a San Siro