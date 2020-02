Ibrahimovic in gruppo, presente la dirigenza: le ultime da Milanello

Sale l’attesa per le convocazioni: Ibrahimovic dovrebbe essere tra i calciatori a disposizione di Stefano Pioli per il match contro l’Inter.

Manca sempre meno a Inter-Milan, che si giocherà domani a San Siro alle ore 20.45. Sale l’attesa per capire se Zlatan Ibrahimovic sarà inserito nell’elenco dei convocati.

Da Milanello c’è grande ottimismo in vista della partita valevole per la 23esima giornata di Serie A, il gruppo è compatto e anche la società, per l’occasione, è voluta stare vicino alla squadra di Stefano Pioli. La dirigenza, al gran completo, ha, infatti, assistito all’allenamento. Un allenamento, al quale ha preso parte – come da programma – anche il bomber svedese. Come riporta Sky Sport, Ibra ha iniziato il lavoro col gruppo; non si hanno certezze però sul fatto se lo abbia concluso con il resto dei compagni.

Cresce l’attesa, dunque, per le convocazioni che scioglieranno ogni dubbio: l’unica assenza dovrebbe essere legata a Krunic, che dovrà stare fuori per almeno un mese. Una tegola non da poco per il Milan che al centro ha davvero gli uomini contati. Ritorno ancor più gradito sarà dunque quello di Biglia, che si è allenato in gruppo e verrà chiamato dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori diverse settimane.

