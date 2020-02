Inter-Milan, il Derby di Milano | dove vederla in streaming e tv

Inter-Milan, dove vederla in diretta streaming e tv. Il Derby di Milano è il posticipo della 23^ giornata di Serie A, in programma il prossimo week-end.

Il Derby di Milano è alle porte. Domenica sera a San Siro c’è Inter-Milan, la partita più attesa dell’anno. All’andata successo netto dei nerazzurri per 2-0. I rossoneri, che nel frattempo hanno cambiato guida tecnica e alcuni giocatori, sognano il grande colpo.

La vittoria al Milan manca dal 2016, quando la squadra allora allenata da Sinisa Mihajlovic si impose per 3-0. Da quel momento ad oggi è arrivata soltanto un altro successo ma in Coppa Italia. Sarà comunque molto difficile fare risultato poiché l’Inter è una squadra forte e lotta per il titolo contro Juventus e Lazio e non può permettersi passi falsi. Andiamo a vedere come e dove vedere la partita di domenica sera in diretta tv e streaming.

Dove vedere Inter-Milan

Inter-Milan è un’esclusiva di Sky Sport, quindi sarà visibile soltanto sui canali dell’emittente satellitare dedicati alla Serie A.

Niente DAZN, ma lo streaming è comunque disponibile tramite l’applicazione Sky Go, scaricabile gratuitamente sugli store, sia iOS che Android. Da lì sarà possibile accedere a tutto il vostro pacchetto di abbonamento e vedere comodamente la partita su smartphone, tablet o PC.

In alternativa, se non siete abbonati a Sky, c’è l’opzione NOW TV, la web tv di Sky, accessibile tramite abbonamento di un giorno, due settimane o un mese.

Le probabili formazioni

Samir Handanovic è in forte dubbio e potrebbe giocare Padelli come contro l’Udinese. Bastoni e Lautaro squalificati, al loro posto Godin e Sanchez più di Sebastiano Esposito. A centrocampo c’è Christian Eriksen. Pioli invece pensa ad un nuovo modulo: il 4-4-1-1, con Calhanoglu dietro l’unica punta Ibrahimovic. Rientra Bennacer, Musacchio e Conti favoriti su Calabria e Kjaer.

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku.

All. Conte

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic.

All. Pioli