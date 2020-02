Sky – Inter-Milan, ultimissime di formazione: Ibrahimovic c’è, fuori Bonaventura!

Zlatan Ibrahimovic giocherà Inter-Milan. Derby da protagonista anche per Calhanoglu. Cambia l’esterno: le ultime di formazioni

Zlatan Ibrahimovic ci sarà. Sembrano davvero sciolte le ultime riserve: l’attaccante svedese, che quest’oggi è tornato in gruppo, scenderà in campo dal primo minuto nel derby, in programma domani a San Siro alle ore 20.45.

La partita più attesa della stagione per il mondo Milan vedrà dunque il suo interprete più atteso ma Stefano Pioli è pronto a cambiare, per cercare di fermare l’Inter.

I rossoneri, come anticipato nelle scorse ore, sono pronti a cambiare modulo, passando al 4-4-1-1, ma non gli interpreti. La novità più importante sarà legata ad Hakan Calhanoglu che giocherà dietro a Zlatan Ibrahimovic. Una posizione strategica, utile soprattutto in fase difensiva. Il turco avrà infatti il compito di attuare il primo pressing su Brozovic, fulcro del gioco interista. Sull’esterno non più Bonaventura, come si pensava bensì Rebic. In difesa, invece, Conti e Kjaer, sono adesso in vantaggio rispettivamente su Calabria e Musacchio.

Ecco il probabile undici, che secondo Sky Sport, sfiderà domani l’Inter:

4-4-1-1: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo, Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic, Calhanoglu, Ibrahimovic.

