Ibrahimovic: “Ci è mancata l’esperienza, abbiamo perso fiducia”

Ibrahimovic così ai microfoni di Sky Sport. Lo svedese è deluso per questa terribile sconfitta contro l’Inter.

Una serata da dimenticare per il Milan che perde il quarto derby di fila. Eppure la gara si era messa benissimo: dopo un primo tempo stratosferico, i rossoneri erano avanti 2-0. Spettacolare Zlatan Ibrahimovic con un assist e un gol.

Poi il tracollo e la rimonta dell’Inter nella ripresa. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, lo svedese ha così commentato questa terribile sconfitta: “Difficile da spiegare questa partita. Primo tempo quasi perfetto, secondo totalmente contrario. Ci eravamo detti che i primi 15 minuti della ripresa erano importanti, dovevamo stare attenti ma poi abbiamo preso due goal. Da lì ci è venuto tutto contro“.

Cosa ha funzionato nel primo tempo: “Tatticamente, nel primo tempo, abbiamo seguito alla perfezione quanto provato in allenamento in settimana. Nel secondo abbiamo perso fiducia. Clima? Quando perdi è difficile. Soprattutto in un derby così. Ma giovedì c’è un’altra partita e dobbiamo provare già a recuperare. Nel primo tempo abbiamo fatto pressing alto, loro non hanno avuto chance. Nella ripresa hanno fatto i due gol e da lì è crollato tutto“.

Ibra parla di cosa è mancato invece nella ripresa: “In questa partita serve anche l’esperienze. Se vinci 2-0 devi sapere gestire. Soprattutto contro una squadra come l’Inter”. Poi una frecciatina ai nerazzurri: “L’Inter, nel primo tempo, non mi è sembrata una squadra da secondo posto. Pensavo di più. Poi nella ripresa hanno dimostrato di meritarlo.

