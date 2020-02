Inter-Milan, i convocati di Pioli: c’è Ibrahimovic, rientra Biglia

Inter-Milan, arrivano i convocati di Stefano Pioli. C’è Zlatan Ibrahimovic che recupera, in lista anche Lucas Biglia. Assente, ovviamente, Rude Krunic. Ecco l’elenco completo.

Inter-Milan, diramati i convocati di Stefano Pioli per il big match di stasera. Regolarmente convocato Zlatan Ibrahimovic che sarà a disposizione per stasera, rientra anche Lucas Biglia.

Assente, invece, Rude Krunic. Del resto, come annunciato ieri direttamente dal club rossonero, il centrocampista bosniaco ne avrà per un bel po’: “AC Milan comunica che Rade Krunić è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro che richiede un trattamento conservativo. Il giocatore effettuerà un ulteriore controllo radiografico fra 1 mese”.

“Mi dispiace molto di non poter aiutare i miei compagni di squadra nelle prossime partite. Grazie a tutti per il vostro supporto. Ci vediamo presto”, ha commentato con amarezza Krunic via Instagram.

Milan, i convocati per il derby

Portieri: Asmir Begovic, Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma

Difensori: Davide Calabria, Andrea Conti, Matteo Gabbia, Theo Hernandez, Simon Kjaer, Diego Laxalt, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli

Centrocampisti: Ismael Bennacer, Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura, Marco Brescianini, Hakan Calhanoglu, Frank Kessie, Lucas Paquetà, Alexis Saelemaekers

Attaccanti: Samuel Castillejo, Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Ante Rebic

Inter-Milan, probabili formazioni | Ibrahimovic c’è! Sorpresa a sinistra