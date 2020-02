Derby, quattro vittorie consecutive dell’Inter: non succedeva da 36 anni

Una statistica sempre più negativa per i rossoneri nei derby di campionato: l’Inter allunga sul conteggio delle vittorie.

Il derby di Milano sta diventando una sorta di incubo per il Milan e per i propri tifosi.

I rossoneri sono usciti sconfitti anche oggi, in un match che dopo 45 minuti iniziali sembrava praticamente in tasca. Invece la verve dell’Inter ha avuto la meglio, con una rimonta clamorosa nella ripresa.

Come riportato da Opta Sport dopo il match, per il Milan si tratta del quarto derby di Serie A consecutivo perso. Una statistica davvero negativa ed eclatante per i rossoneri, che non vincono una stracittadina dal 31 gennaio 2016.

Dopo le due sconfitte della stagione 2018-2019 e quella dell’andata a settembre scorso, il Milan ha oggi rimediato dunque il quarto k.o. di seguito contro i rivali cittadini, e anche il più incredibile dal punto di vista del risultato.

L’ultima volta che l’Inter vinse quattro o più derby di seguito è stato quasi trent’anni fa. Dal 1979 al 1983 il Milan ha inanellato una serie di cinque derby persi consecutivi. Ma di mezzo vi furono anche due stagioni in Serie B per il Diavolo.

