Milan, voglia di derby: l’ultimo successo risale al 2016

I rossoneri hanno bisogno di vincere un derby. La vittoria nella stracittadina contro l’Inter manca da esattamente quattro anni.

Voglia ed estremo bisogno di vincere il derby. Il Milan oggi intende fare uno sgambetto ai rivali dell’Inter. Ma soprattutto vuole tornare a dare una gioia ai propri tifosi.

Sì perché il Milan non vince la stacittadina di campionato da troppo tempo. Esattamente quattro anni: l’ultima volta risale al 31 gennaio 2016. Quasi un’era fa, pensando che ai vertici societari del Milan c’era ancora la famiglia Berlusconi e la squadra rossonera era composta quasi unicamente da calciatori ormai lontani da Milanello.

Milan, il tris all’Inter del gennaio 2016

Sinisa Mihajlovic guidò quel Milan, brillante ma troppo discontinuo, ad un successo netto e meritato contro l’Inter di Roberto Mancini.

Fu un’apoteosi rossonera, iniziata già nel primo tempo con la rete del difensore centrale Alex sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa il Milan riuscì a demolire le speranze interiste, con i gol di Carlos Bacca prima e MBaye Niang poi. Un’estasi milanista con il 3-0 finale.

Fu anche il derby di Gianluigi Donnarumma: prima volta da titolare per il classe ’99, che si esibì in alcune parate fondamentali. Senza dimenticare il rigore cestinato sul palo da Mauro Icardi sul punteggio di 1-0 per il Milan.

Inter-Milan, dal 2016 zero vittorie rossonere

Un successo che è divenuto anche una ‘maledizione’ per il Milan in tempi recenti. Dopo il 3-0 sotto il segno di Mihajlovic, i rossoneri come detto non sono più riusciti a superare i rivali cittadini in campionato.

Nel 2016-2017 sono arrivati due pareggi, con modalità clamorosamente simili. 2-2 all’andata con gol di Ivan Perisic allo scadere per l’Inter. 2-2 anche al ritorno, con la storica rete in pieno recupero di Cristian Zapata per il Milan.

Nel 2017-2018 invece, a parte il derby di Coppa Italia vinto dai rossoneri (gol di Cutrone), è arrivata una vittoria Inter per 3-2 con tripletta di Icardi ed uno scialbo 0-0 al ritorno.

Durante la scorsa stagione, 2018-2019, doppia sconfitta per il Milan. Prima un gol di Icardi al 92′ poi un k.o. per 3-2 al ritorno condannarono i rossoneri a due sconfitte letali, anche per la corsa alla Champions League.

L’ultimo derby è quello del settembre 2019, vinto ancora dall’Inter per 2-0 (reti di Brozovic e Lukaku). E’ ora di cambiare questa tremenda tendenza.

