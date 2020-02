Infortunio Douglas Costa, i tempi di recupero. Salta Milan-Juventus

Infortunio, l’ennesimo della stagione, per il brasiliano Douglas Costa. L’esterno d’attacco della Juventus è finito k.o.

Una stagione davvero sfortunata quella di Douglas Costa. L’esterno offensivo della Juventus si è fermato di nuovo.

Il calciatore brasiliano conferma la sua fragilità muscolare, già evidenziata negli scorsi mesi. Dopo la gara da titolare contro l’Hellas Verona di sabato, Costa ha ancora accusato alcuni problemi fisici.

La Juventus poco fa ha reso noto con un comunicato il danno subito da Douglas Costa: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina il calciatore brasiliano hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni”.

Coscia k.o. e stop dunque di almeno 2-3 settimane per il calciatore ex Shakhtar Donetsk. Di certo Douglas Costa non sarà disponibile per la sfida di giovedì tra Milan e Juventus, andata delle semifinali di Coppa Italia.

