Adrian Galliani al Nottingham | è il nipote di Adriano Galliani

Avventura in Inghilterra, al Nottingham Forest, per Adrian Galliani, nipote dell’ex AD del Milan. Per il giovane calciatore un passato anche nelle giovanili rossonere.

Un Galliani al Nottingham Forest. Stiamo parlando di Adrian Galliani, nipote dell’ex Amministratore Delegato del Milan. Il calciatore classe 2001 – come annunciato sui canali ufficiali del glorioso club britannico – ha firmato un contratto da professionista fino al termine della stagione.

Il giovane giocatore, che verrà aggregato alla squadra Under 23 del Forest, ha un passato anche in maglia rossonera, avendo giocato nell’Under 17 e 19; poi l’avventura al Watford prima dell’approdo al club di Championship.

Un vero giramondo Adrian Galliani, che a soli 18 anni ha già vissuto diverse esperienze all’estero. Oltre alle squadre già citate, il centrocampista ha, infatti, indossato anche la maglia del Reading, prima di un’avventura negli Stati Uniti.

Dalla prossima estate il calciatore sarà nuovamente libero di trovare una nuova sistemazione e magari potrebbero aprirsi le porte dell’Italia. Il classe 2001, vista la giovane età, può certamente coltivare il sogno di giocare nel nostro Paese se non addirittura proprio nel Monza, che il prossimo anno, salvo clamorosi colpi di scena, giocherà in Serie B.

