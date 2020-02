Ultime Mercato Milan | Omeragic piace ancora, nuovi contatti

Il Milan continua a lavorare per Becir Omeragic. Il talento svizzero dello Zurigo piace ai rossoneri pronti a portare il calciatore in Italia: valutazione di sette milioni di euro

Torna di moda per il Milan il nome di Becir Omeragic. I rossoneri vogliono continuare a seguire la politica dei giovani e il nome del difensore centrale svizzero classe 2002 di proprietà dello Zurigo è sempre sul taccuino della dirigenza.

Il calciatore, che a gennaio è diventato maggiorenne, sta vivendo una stagione travagliata. In Super League, campionato svizzero, sono infatti solo sette le presenze collezionati con lo Zurigo. Solo da fine ottobre a metà dicembre ha trovato continuità, poi diversi infortuni non gli hanno permesso di scendere in campo. Nonostante ciò la sua valutazione, per un giocatori di soli 18 anni, resta alta: il Milan ci ha provato ad acquistarlo a gennaio ma la richiesta di sette milioni di euro è stata ritenuta eccessiva. Ora – come riporta Calciomercato.com – è pronto a riprovarci, con una nuova strategia. I rossoneri sono a lavoro per riuscire a convincere lo Zurigo a cedere il proprio talento.

LEGGI ANCHE: CALABRIA, STAGIONE DA INCUBO: ADDIO IN ESTATE, C’E’ IL LILLE

Nuova stagione, nuova difesa

Non solo il giovane Omeragic, il Milan la prossime estate dovrà fare i conti con la questione Kjaer. Il centrale danese sta convincendo ma il riscatto dal Siviglia non è certo. Da capire inoltre ci sarà il futuro di Mateo Musacchio. L’argentino ha un contratto in scadenza nel 2021 e in caso di offerte, senza un rinnovo, potrebbe lasciare l’Italia. Infine va monitorata la situazione legata a Thiago Silva. I tifosi sognano il clamoroso ritorno del brasiliano, che ad oggi vorrebbe restare al Psg. Leonardo, però, non sembra intenzionato ad offrirgli il prolungamento e proprio per questo con il passare del tempo l’ipotesi Milan prende sempre più piede. L’unico certo del posto è ovviamente capitan Romagnoli, che la prossima stagione potrebbe dunque ripartire da un nuovo compagno.

LEGGI ANCHE: REBIC SI PRENDE IL MILAN: APPUNTAMENTO IN ESTATE CON L’EINTRACHT