Calabria, stagione da incubo: addio in estate, c’è il Lille

Davide Calabria in estate può lasciare il Milan: Andrea Conti sempre più titolare della squadra di Pioli e Saelemaekers è pronto al sorpasso.

Una stagione da dimenticare per Davide Calabria. Il terzino scuola Milan, reduce da un’ottima annata con Gennaro Gattuso, non è riuscito a confermarsi, deludendo le attese. Un campionato, quello del calciatore classe 1996, fatto da tanti errori e da due cartellini rossi. Si fatica a ricordare una partita sufficiente di Calabria e proprio per questo il Milan si sta interrogando sul suo futuro.

Andrea Conti, che non sempre riesce a fornire prestazioni di alto livello, è comunque diventato il titolare di questo Milan ma lunedì contro il Torino sarà squalificato. Per Calabria dovrebbe esserci dunque una nuova possibilità: usiamo il condizionale perché l’italiano è insidiato da Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga, arrivato nell’ultima sessione di calciomercato, ha giocato spesso da terzino e Pioli lo vede proprio in questo ruolo. Il classe 1999 all’Anderlecht è stato impiegato da ala ma con la Nazionale belga ha occupato la posizione di esterno basso, quella che potrebbe permettergli dunque di giocare titolare con la maglia rossonera. Difficile, ad oggi, infatti, scalzare Castillejo, che anche contro l’Inter si è disimpegnato bene dando il via, tra l’altro, all’azione del primo gol di Rebic.

La richiesta del Milan

Se dovesse arrivare l’ennesima bocciatura, il futuro di Davide Calabria sarebbe segnato. Diventare la terza scelta lo spingerebbe fuori da Milanello: il calciatore in Italia piace al Genoa, che in estate potrebbe dover fare a meno di Ghiglione. Attenzione però alla Fiorentina, dove Lirola non ha per nulla convinto.

Ma è una cessione all’estero la pista ad oggi più percorribile, con il Lille, pronto a trattare il suo acquisto così come il Siviglia. Per Davide Calabria il tempo è davvero scaduto e l’estate è sempre più vicina. Il Milan per far partire il calciatore chiede una cifra vicina 13/15 milioni di euro.

