Tapiro d’Oro a Ibrahimovic: “Normale essere arrabbiato. Volevo l’Italia”

TAPIRO D’ORO IBRAHIMOVIC – Zlatan ha ricevuto il Tapiro d’Oro da striscia la notizia. Ecco una piccola anticipazione del servizio che andrà in onda questa sera

Zlatan Ibrahimovic è sempre più protagonista in questo momento. La prestazione nel derby di domenica è stata sublime; peccato però che non sia servita al Milan per vincere.

Valerio Staffelli, noto inviato di Striscia La Notizia, ha deciso di consegnargli il Tapiro d’Oro. Ecco una piccola anticipazione del servizio che andrà in onda questa sera: “Se non vinci è normale essere arrabbiati. Ho grande passione per il calcio e volevo tornare in Italia. Andrà meglio la prosisma partita“, sono le dichiarazioni rilasciate da Ibra a Staffelli.

Non è la prima volta che lo svedese riceve questo “premio”. Gli è stato consegnato anche durante la sua prima esperienza con la maglia del Milan. Questa sera andrà in onda il servizio completo su Canale 5 nel corso della puntata di Striscia La Notizia.

