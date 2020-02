Ultime Mercato Milan | Donnarumma, il Real Madrid fa sul serio

ULTIME MERCATO MILAN DONNARUMMA REAL MADRID – Il rinnovo di Donnarumma è sempre più complicato. Il Real Madrid si fa avanti e il Milan rischia di venderlo a prezzo di saldo.

Zlatan Ibrahimovic a fine stagione deciderà se continuare a giocare o ritirarsi. Molto dipenderà anche dalle mosse del Milan: se si costruirà una squadra forte, allora lo svedese potrebbe decidere di rimanere.

Ma l’attaccante non è l’unico che sta riflettendo sul suo futuro. E, soprattutto, non è l’unico pensiero della società rossonera. Infatti la grana vera e propria è il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, sempre più complicato. Mino Raiola spinge da tempo per la cessione, il ragazzo è legato al Milan ma potrebbe pensare di migliorare la sua carriera.

Il Real Madrid pensa a Donnarumma

Il Corriere dello Sport di stamattina ha scritto che Gigio è sempre più lontano dai rossoneri. Negli scorsi anni si è parlato di una certa insistenza del Paris Saint-Germain, opzione che non ha mai convinto fino in fondo lo stesso Donnarumma. Quest’estate invece potrebbe avanzare il Real Madrid, e qui le cose potrebbero cambiare sul serio.

Courtois e Areola non convincono del tutto Zinedine Zidane, che in estate potrebbe pensare ad un cambio di portiere. Il nome di Donnarumma è quello che piace di più. Il PSG potrebbe farsi di nuovo sotto, difficile invece pensare al tradimento Juventus (e proprio oggi è ufficiale il rinnovo di Szczesny).

Rinnovo difficile

Il Milan lavorerà al rinnovo di contratto nei prossimi mesi. Se l’accordo diventerà impossibile, allora sarà inevitabile pensare alla cessione. A quel punto la società rossonera dovrà stabilire un prezzo. Che, con un solo anno di contratto rimasto, non potrà essere esorbitante, come invece meriterebbe un giocatore e un giovane come Donnarumma.

La speranza è che la società rossonera avrà modo di rinnovargli il contratto e trattenerlo. Sappiamo che è difficile ma la tifoseria conta molto sulla volontà del giocatore. Che è fortemente legato al Milan e c’è molto di suo dietro la permanenza di questi anni. Vedremo se riuscirà ad imporsi ancora o se, invece, legittimamente, deciderà di fare il salto di qualità.