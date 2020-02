Futuro Ibrahimovic, decisione a fine anno. Potrebbe ritirarsi

Zlatan Ibrahimovic non sicuro se continuare a meno in maglia rossonera. Non è escluso il ritiro dal calcio giocato.

Zlatan Ibrahimovic deve ancora capire cosa fare da ‘grande’. L’attaccante classe ’81 del Milan è ancora indeciso sul suo proseguo di carriere.

Ibra ha un contratto in essere con i rossoneri fino a giugno. Ha scelto di firmare solo per sei mesi, in attesa di capire come risponderà il suo fisico nel prossimo futuro.

Come riportato da Sky Sport, il Milan dovrà capire cosa farà il suo attuale leader. Ibrahimovic vuole attendere prima come si evolverà il progetto tecnico dei rossoneri. L’ex PSG infatti resterà solo ad una condizione.

Vuole in primis capire se il Milan farà investimenti mirati e progettuali, se costruirà una squadra di grandi campioni con prospettive internazionali o meno.

Se invece dovesse accadere il contrario, Ibrahimovic non sarà così stimolato a restare. Non vuole fare la comparsa in un Milan inesperto, una sorta di padre putativo fuori luogo.

Non è da escludere, secondo chi lo conosce bene, anche un addio al calcio giocato. Il ritiro è un’opzione che, come detto da Mino Raiola, Ibrahimovic ha preso in considerazione anche nel recente passato. Il Milan dunque potrebbe essere l’ultima squadra con la quale Ibra avrà giocato nella sua lunghissima carriera.

