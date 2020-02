Theo Hernandez: “Chi non gioca con piacere nel Milan non capisce niente”

Stoccata di Theo Hernandez riguardo a chi critica il club rossonero, ma ammette di avere ormai un debole per il Milan.

Theo Hernandez pazzo di Milan. Il terzino francese del club rossonero continua ad essere uno dei calciatori più amati del momento.

Un amore corrisposto. Come sottolineato da Hernandez durante il Q&A di oggi sui social network, ovvero lo spazio nel quale Theo ha risposto a diverse domande su Twitter dei suoi followers.

Hernandez ha lanciato una frecciatina a tutti coloro che in questo periodo non considerano il Milan una squadra di spessore. I risultati non sono dalla parte dei rossoneri, ma Theo non è di questo avviso.

“Se mi piace giocare qui? Chi non gioca con piacere nel Milan non capisce nulla di calcio” – ha detto Hernandez, rispondendo a chi pensa che il Milan non sia attualmente il massimo per un calciatore.

“Se penso che il Milan possa raggiungere presto la vetta d’Europa? Indubbiamente” – ha risposto invece il numero 19 del Milan nel commentare le ambizioni stagionali della sua squadra.

