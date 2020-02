San Siro non riposa: tre partite in sei giorni

Lo stadio di San Siro sarà teatro di tre gare in meno di una settimana. Ne risentirà il terreno di gioco?

Lo stadio di San Siro e il suo terreno saranno a dura prova. L’impianto milanese vivrà una settimana molto delicata per quanto riguarda gli appuntamenti in vista.

Tre partite in sei giorni. Davvero un tour de force per lo stadio Giuseppe Meazza, che tra domani e lunedì prossimo sarà il palcoscenico designato di tre match tutti molto importanti.

Domani, mercoledì 12 febbraio, andrà in scena Inter-Napoli, andata delle semifinali di Coppa Italia in gara serale. Una sfida delicata tra due forze del nostro torneo.

Idem per giovedì 13 febbraio, quando sarà Milan-Juventus a scaldare gli animi di San Siro. I rossoneri e i bianconeri si giocano l’accesso alla finalissima della coppa nazionale.

Poi appuntamento a lunedì sera: posticipo della 24.a giornata di Serie A tra Milan e Torino. Ma soprattutto gran lavoro per gli addetti alla sicurezza, alla manutenzione e alla cura del campo di San Siro. Lo stadio dovrà rispondere bene, anche per confermare di essere ancora un impianto degno di nota nonostante la volontà dei club di abbatterlo per costruire un nuovo stadio.

