Sportmediaset – Milan, da valutare Ibrahimovic. Pioli cambia ancora?

I rossoneri si preparano al big match di Coppa Italia contro la Juventus di giovedì prossimo. Da valutare le condizioni di Ibrahimovic.

La redazione di Sportmediaset poco fa ha dato le ultime news riguardanti il Milan che si presenterà giovedì sera contro la Juventus in Coppa Italia.

La squadra rossonera si sta preparando a Milanello, con l’intenzione di dimenticare il derby sfortunato di domenica scorsa. Gli occhi sono tutti puntati sul leader designato Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese viene da una settimana non senza problemi, tra influenza e dolori al polpaccio. In queste ore andranno valutate le sue condizioni, ma Ibrahimovic farà di tutto per esserci anche contro la Juve, altra sua ex squadra.

Nel frattempo Stefano Pioli studia nuovi cambi tattici. Il tecnico del Milan è ancora indeciso: puntare ancora sul 4-2-3-1 visto contro l’Inter o tornare al più classico 4-4-2?

Una domanda che otterrà risposta soprattutto quando Pioli scioglierà le riserve sulla spalla titolare di Ibra. Se dovesse puntare su Ante Rebic, allora verrà confermato il sistema tattico del derby. Se la spunterà il giovane Rafael Leao (più seconda punta che ala) possibile il ritorno al vecchio modulo.

