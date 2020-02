Giudice Sportivo, due giocatori saltano Milan-Torino

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Due le squalifiche in vista di Milan-Torino.

Come di consueto è arrivato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, riguardo alle sanzioni in vista della prossima giornata di campionato.

Dopo la 4.a di ritorno di Serie A, il giudice Mastrandrea ha fermato cinque calciatori. Due dei quali salteranno per squalifica il match tra Milan e Torino, che si disputerà allo stadio San Siro lunedì prossimo in turno serale.

Si tratta del rossonero Andrea Conti e del torinista Armando Izzo. Il primo è stato ammonito durante il derby e, vista la sua diffida, verrà squalificato per il prossimo match. Izzo invece ha subito un’espulsione per fallo da ultimo uomo contro la Sampdoria sabato scorso.

Per Conti è la seconda qualifica nel giro di una settimana. Il numero 12 del Milan salterà per lo stesso motivo anche la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus di giovedì. Molto probabilmente a sostituirlo in entrambe le occasioni sarà Davide Calabria.

Repubblica – Milan, Gazidis annuncerà nuovi accordi di sponsorizzazione